Manuela d'Ávila diz que ser deputada federal foi 'traumático e violento'

A política classifica o período como um "buraco". "Em 2014, cheguei num buraco. Todas as vezes que minhas amigas viram deputadas eu falo: 'Faz isso, não chega no buraco que eu cheguei'".

Manuela d'Ávila sobre ataques pessoais: 'Essa força eu nunca quis ter'

Manuela contou dos ataques que sofreu ao longo de sua carreira política. "Esse papo da mulher forte tem vários significados e todos são horrorosos. A violência política de gênero é disciplinadora de todos os corpos. Ela afasta as mulheres da política, é completamente errado. Ela exige de ti uma força que por um lado você quer ter, porque eu lutei muito pra ocupar os espaços que ocupei. Entrei no congresso nacional pra ser avacalhada pela grande imprensa, que me chamava de musa, que me rebaixava intelectualmente. Essa força [de receber os ataques] eu nunca quis ter. Nunca foi um atributo que eu quis ter. Eu quis ser inteligente, ser estudiosa, ser amiga dos meus amigos, de luta".

Manuela d'Ávila diz que maternidade foi 'encontro definitivo' com feminismo

A política contou como ter sido mãe "virou uma chave" em sua relação com o feminismo. "São várias coisas juntas que me aconteceram com a maternidade. Primeiro, a maternidade me deu a exata dimensão da necessidade do feminismo. Eu já era. Não fui sempre, era militante, parlamentar, sem me reivindicar feminista. Mas meu abraço definitivo foi porque me dei conta da dimensão do trabalho reprodutivo na organização da sociedade. Tenho um pai que divide responsabilidade, tenho grana pra pagar creche, tenho licença maternidade de 4 meses, estabilidade e mesmo assim, isso fez com que eu passasse a ser outro tipo de pessoa no ambiente que eu frequento. Meu encontro definitivo com o feminismo foi a maternidade. Ele é tão ou mais transformador que o meu encontro com a militância 16 anos antes".