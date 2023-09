Manuela d'Ávila diz que maternidade foi 'encontro definitivo' com feminismo

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, Manuela d'Ávila contou como o nascimento de Laura, sua filha que hoje tem 8 anos, mudou sua relação com o feminismo.

Manuela d'Ávila: "São várias coisas juntas que me aconteceram com a maternidade. Primeiro, a maternidade me deu a exata dimensão da necessidade do feminismo. Eu já era. Não fui sempre, era militante, parlamentar, sem me reivindicar feminista. Mas meu abraço definitivo foi porque me dei conta da dimensão do trabalho reprodutivo na organização da sociedade".

"Tenho um pai que divide responsabilidade, tenho grana pra pagar creche, tenho licença maternidade de 4 meses, estabilidade e mesmo assim, isso fez com que eu passasse a ser outro tipo de pessoa no ambiente que eu frequento. Meu encontro definitivo com o feminismo foi a maternidade. Ele é tão ou mais transformador que o meu encontro com a militância 16 anos antes", explicou.