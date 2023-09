Suspeito de matar esposa grávida a tiros em SP é preso após acidente em MG

O suspeito, que não teve o nome divulgado, se envolveu em um acidente de trânsito e, ao ser socorrido, os policiais militares verificaram que havia um mandado de prisão temporária em aberto contra ele. O mandado foi expedido pela Justiça de Campo Limpo Paulista.

Após ser levado para atendimento médico, o homem foi encaminhado para a prisão e está à disposição da Justiça. Não foi informado se o homem será transferido para o estado de São Paulo.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o crime:

Tamires Alessandra Viana Ribeiro foi morta a tiros no último dia 25, enquanto estava dentro de casa, no bairro Chácara Campo Verde, em Campo Limpo Paulista (SP), a 60 km de São Paulo. A SSP-SP, em nota enviada ao UOL na quarta-feira (27), afirmou que a vítima não era PM, apesar de ter fotos com farda da corporação.

A estudante de medicina veterinária teria sido morta na frente do filho de seis anos. Ela estava grávida.