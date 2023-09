Acompanhantes de aborto transformam medo em alívio

No Chile, misoprostol e mifepristona são de uso exclusivo em hospitais, assim como no Brasil. No entanto, aqui, a mifepristona não é regulamentada e a comercialização do misoprostol é criminalizada com penas mais severas que o próprio aborto.

Imagem: AzMina

'Vocês salvaram a minha vida'

Ao fim dos acompanhamentos, quem abortou geralmente demonstra alívio e gratidão, segundo as experiências das acompanhantes. "É comum que elas digam coisas como: 'vocês me ajudaram sem nem me conhecer! Nem sei o que eu teria feito se eu não tivesse encontrado vocês!', ou 'Vocês são anjos, salvaram a minha vida'", conta Liz*, acompanhante feminista brasileira.

Carolina Cisternas, de Con las Amigas, destaca que, enquanto algumas mulheres chegam decididas, por já conhecerem a rede, muitas ainda têm medo devido a experiências negativas, incluindo golpes online. "Fazemos com que elas se sintam acolhidas, e não julgadas. Assim, elas se vão muito felizes, relaxadas, confortáveis e dispostas a viver suas vidas como querem viver", relata.

A transformação do medo em alívio só ocorre porque, entre as ativistas, há comprometimento, empatia e respeito pela autonomia e dignidade da outra pessoa.