Manuela d'Ávila sobre ataques pessoais: 'Essa força eu nunca quis ter'

"Eu sei que a coisa que eles mais tem raiva é que eu sou feliz. A minha felicidade é uma arma quente e eles odeiam porque eles são muito infelizes. Eu vou viver muito e vou infernizar demais essa gente escrota que quer destruir a gente. Mulheres felizes incomodam demais os misóginos", completou.

Manuela d'Ávila diz que maternidade foi 'encontro definitivo' com feminismo

A política contou como ter sido mãe "virou uma chave" em sua relação com o feminismo. "São várias coisas juntas que me aconteceram com a maternidade. Primeiro, a maternidade me deu a exata dimensão da necessidade do feminismo. Eu já era. Não fui sempre, era militante, parlamentar, sem me reivindicar feminista. Mas meu abraço definitivo foi porque me dei conta da dimensão do trabalho reprodutivo na organização da sociedade. Tenho um pai que divide responsabilidade, tenho grana pra pagar creche, tenho licença maternidade de 4 meses, estabilidade e mesmo assim, isso fez com que eu passasse a ser outro tipo de pessoa no ambiente que eu frequento. Meu encontro definitivo com o feminismo foi a maternidade. Ele é tão ou mais transformador que o meu encontro com a militância 16 anos antes".

Manuela d'Ávila diz que ser deputada federal foi 'traumático e violento'

Manuela contou como sua experiência como deputada em Brasília lhe fez mal. "Ser deputada federal em Brasília pra mim foi absolutamente traumático e violento. Não existia o termo violência política de gênero. Foi muito violento estar lá. Meu último discurso em Brasília foi um discurso contra um deputado do PSDB que depois de oito anos anos, eu trabalhando, me disse que minha atuação política era porque eu tinha sido namorada de um ex deputado. Um deputado de outro estado que eu conheci quando já era deputada. Foi muito violento, aquilo pra mim impactou muito. Falei: 'Isso é demais pra mim, preciso estar bem pra conseguir fazer política'. Eu fui adoecendo. Em 2014 quando decidi sair, não consegui ir no ultimo mês. De sofrimento profundo. Eu falei: 'não tenho mais condição de ir'".