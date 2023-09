Suicídio: por que mulheres tentam mais, mas homens usam formas mais letais

Segundo os dois especialistas ouvidos por Universa, há pelo menos três fatores que tornam o fenômeno do suicídio diferente para homens e mulheres:

homens têm mais dificuldade em pedir ou aceitar ajuda, fruto de uma cultura machista;

eles tentam suicídio com ferramentas de maior potencial letal, como armas de fogo, e elas, em geral, de menor potencial letal, como ingestão excessiva de medicamentos;

mulheres não têm seu sofrimento levado a sério por familiares, amigos e até médicos, que muitas vezes entendem o comportamento suicida como histeria ou tentativa de chamar atenção.

Baére explica que não existe uma proporção exata entre tentativas e suicídios consumados, mas na literatura médica há menções que vão de uma morte a cada dez tentativas a até uma morte a cada 40 tentativas.

"O suicídio costuma ser visto como um fenômeno masculinista por ocorrer mais entre os homens. Mas os números apontam para uma enorme incidência de tentativas em comparação com as mortes. E se as mulheres estão tentando mais, a gente pode pensar que as mulheres estão em um sofrimento muito grande", resume Baére, que em 2020 publicou uma pesquisa sobre o que chamou de "paradoxo do gênero no comportamento suicida", na UnB.