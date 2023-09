Namorado suspeito de matar médica achada em mala é denunciado por homicídio

Ele também deve responder por tentativa de ocultação de cadáver por colocar o corpo da médica em uma mala.

Agora, cabe à Justiça aceitar ou não a denúncia do MP. Caso seja aceita, o homem passa a ser réu no processo.

O UOL busca a defesa de Davi Izaque Martins Silva e irá atualizar a matéria caso haja manifestações. O caso tramita em segredo de justiça.

Relembre o caso

O corpo de Thallita foi descoberto por uma amiga que foi até o imóvel em que ela morava para verificar porque Thallita não respondia às mensagens da mãe, que vive em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba. A polícia foi acionada.

Ao entrar no quarto, os militares encontraram a vítima morta, com o corpo nu, dentro de uma mala. Ela tinha diversos cortes no rosto e o banheiro estava ensanguentado.