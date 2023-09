Manuela d'Ávila conta por que não tem babá, boatos de bariátrica e ataques

A convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (27) é a política Manuela d'Ávila. A também jornalista e escritora contou por que não tem uma babá para sua filha, Laura, falou a respeito dos ataques que sofreu, celebrou a liberdade de seu casamento e também sobre algumas fake news que enfrentou, como a de que havia feito cirurgia bariátrica.

Manuela contou que descobriu um transtorno de imagem durante a amamentação de sua filha. "Eu fui obesa até os 18 e eu me dei conta que eu tinha transtorno de imagem. Eu descobri isso amamentando a Laura, vendo um documentário e eu surtei. Falei: 'Não é que eu sou uma pessoa chata e me acho gorda estando magra, isso é uma coisa que tem nome'. Fiquei neurótica e nunca mais me pesei. Falei: 'Minha filha não vai ter isso'".

Durante a conversa, a política também explicou para Tati Bernardi por que não teve babá para Laura.