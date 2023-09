Suspeito de matar esposa a facadas dias após casamento é preso em SP

Um vizinho conseguiu entrar no local antes dos bombeiros e salvou a criança de sete anos, que teria sido trancada pelo suspeito no imóvel. O caso foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Freguesia do Ó.

O crime foi registrado no Conjunto Habitacional Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (25).

O casal havia oficializado a união no cartório há uma semana. Eles se conheciam há cerca de um ano. Nas redes sociais, o suspeito chegou a compartilhar várias fotos do dia do casamento, em 18 de setembro.

Na madrugada de segunda-feira, o suspeito também publicou uma foto com música romântica horas antes do crime.