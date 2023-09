PM grávida é morta a tiros dentro de casa em SP; marido é suspeito do crime

O principal suspeito do crime é o marido da vítima. O casal, que estava junto há 11 anos, teria discutido pouco antes de ele disparar contra a esposa. Em entrevista ao programa Cidade Alerta, da TV Record, o cunhado de Tamires contou que o filho do casal presenciou o crime.

A família de Tamires também revelou que o suspeito enviou mensagens para a irmã da vítima após matar a PM. O marido não aceitava que Tamires queria a separação e a acusava de traí-lo com outro homem.

Ele tentou justificar o crime, disse que foi algo de "momento" e que a esposa tentou prejudicá-lo com amigos da polícia. "Você conhece a sua irmã, ela ameaçou de vir com polícia, fiquei com medo, bebi, fiquei fora de si, estou em choque", disse o suspeito em um áudio. A suspeita é que o homem seja um atirador esportivo.

A irmã da vítima também contou à TV Globo que a vítima e o marido estavam se desentendendo bastante.

A PM foi encontrada pela polícia ainda com vida, no portão de casa. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital de Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após cometer o crime, o suspeito deixou o filho na casa de um irmão e fugiu. Ele também levou o equipamento com as gravações armazenadas. A casa era monitorada por câmeras de segurança. O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para detalhar a investigação do caso, mas não houve retorno.