Professora e cineasta defendem no NYT que STF descriminalize aborto

Professora Joanna Erdman defendeu que criminalização do aborto fere princípio de cuidado universal da saúde previsto na Constituição. "A criminalização nega mais do que o acesso a um único serviço de saúde, ela traz prejuízos sociais mais amplos. Cria medo entre os que precisam de cuidado e aqueles que cuidariam deles, um destino cruel para as mulheres mais vulneráveis, denunciadas por aqueles que juram cuidar e feridas por um sistema que se pretende ajudar", escreveu ela no artigo, intitulado "Cara Suprema Corte do Brasil, use seu poder para proteger as mulheres".

Erdman também destaca que criminalização atinge mais as populações vulneráveis. "[A criminalização do aborto] aprofunda as desigualdades de raça, classe e gênero na vida social. No Brasil, mulheres pretas e pardas, mulheres pobres e jovens e mulheres das regiões mais vulneráveis do país têm mais chance de abortar, de serem presas por abortarem, e de morrerem por abortarem". Erdman é professora de direito da saúde na Universidade Dalhousie, no Canadá.

Cineasta Eliza Capai produziu curta-metragem de 11 minutos sobre sua experiência pessoal, uma adaptação de seu documentário "Incompatível com a Vida". Ela interrompeu uma gravidez após descobrir que seu filho não teria chance de sobreviver fora do útero. Ela teve de viajar a Portugal, onde o aborto não é crime, para passar pelo procedimento.

"A criminalização não reduz o número de abortos", diz Eliza. "Queremos viver em um país cujas leis torturam suas cidadãs? Ou queremos nos juntar aos nossos vizinhos, como México, Colômbia e Argentina, que enfrentaram a realidade ao descriminalizar o aborto?".

Qualquer um pode enviar artigos de opinião para o New York Times. As inscrições são analisadas pela edição do jornal norte-americano.