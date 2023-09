Débora Nascimento diz que teve anorexia: 'Meu corpo ainda tem resquícios'

Débora Nascimento diz que passou fome durante um período: 'Contava moeda'

A atriz disse ter passado fome em uma época da vida. "Passei um período que não tinha dinheiro pra comer, contando moeda. Eu trabalhava, juntava meu dinheiro e viajava e aí voltava com aquele dinheiro, pagava meu cursos de atuação, colocava na poupança e eu não mexia porque eu sabia que era o dinheiro que eu tinha pra poder voltar e pagar meu próximo curso. Em uma dessas viagem, eu cortei um dobrado. Então já tive uma experiência de passar uns dias com fome, sem ter dinheiro, mas que foi uma experiência que não chega perto do que minha mãe passou ou que minha vó passou".

Débora Nascimento diz que teve convencer diretor a lhe dar papel: 'Achava que eu só era musa de novela'

Débora falou a respeito do filme "Pacificado" e diz que teve que convencer o diretor a lhe dar o papel. "Foi um processo incrível. Eu tive que convencer o diretor que eu podia fazer esse personagem porque ele não me conhecia e achava que eu era essa musa da novela. Eu falava: 'Tenho outras camadas, não sou só a linda da novela, vivi outras coisas na vida'. Tive que trazer minha infância pra ele. Contei que vim da zona leste, contei muito de mim e do meu processo artístico.