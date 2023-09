STF abre votação para descriminalizar aborto com até 12 semanas de gestação

STF pode agir se provocado

Em entrevista a Universa, a pesquisadora do Instituto de Bioética e professora da UnB Debora Diniz explica que o STF pode agir se provocado, e houve essa provocação: em 2017, o PSOL em conjunto com a Anis apresentou um processo à corte pedindo a revisão do artigo 124, que, desde 1940, criminaliza o aborto no Brasil. Rosa Weber assumiu a relatoria do processo.

No ano seguinte, a ministra pediu uma audiência pública no STF para ouvir representantes da sociedade a respeito do tema. O evento reuniu cientistas, médicos, políticos e representantes de entidades religiosas pró e contra aborto. A corte teve cinco anos para analisar tudo o que lhe foi colocado.

Rosa Weber, agora à frente da presidência do STF e ainda relatora da ADPF 442, já definiu seu voto — e vai apresentá-lo à corte. Atualmente, o aborto é legalizado apenas em casos de estupro, risco à vida da mãe e em casos de fetos anencéfalos. Mulheres que abortam fora desses casos podem pegar uma pena que vai de um a três anos de reclusão.

Como funciona a votação?

Os 11 ministros do Supremo precisam votar. A relatora é a primeira a apresentar seu voto durante a sessão plenária, que acontecerá em plenário virtual. Depois, a votação segue a ordem de antiguidade — do ministro mais recente (Cristiano Zanin) para o mais antigo (Gilmar Mendes).