'Tive medo de ser agredida na rua', diz Karine Teles sobre posição política

Aliás, no seu Instagram existem várias indicações de livros. Leitura é um refúgio para você?

Sempre, desde muito pequena. A leitura e a escrita são partes fundamentais da minha vida. Por isso também escrevo roteiros. A escrita sempre foi uma forma de expressão e a leitura me movimenta. Aprendi muito com os livros e descobri diversas coisas a respeito do mundo. Acredito que escrevendo eu consiga me comunicar com as pessoas que eu gosto. Leio muito, mas estou lendo menos do que gostaria ultimamente.

O que você está lendo?

Agora estou com "Tudo sobre Amor", da bell hooks (Editora Elefante), que é um livro lindo. Estou lendo aos poucos porque cada capítulo é muito transformador e fica reverberando dias na nossa cabeça.

Ganhei da Amora Mautner, nossa diretora em "Elas por Elas", um livro chamado "Quando deixamos de entender o mundo", de Benjamín Labatut (Todavia) que está na minha mesa de cabeceira, na fila para começar a ler.

E também comprei "Os perigos de fumar na cama", de Mariana Enriquez (Intrínseca), que estou curiosa para ler. Estou em um momento de ler livros divertidos e engraçados, assistir comédias e filmes leves. Estou fugindo dos dramas.

Para ser atriz é necessário passar por muitas transformações de aparência. Uma hora cansa? Teve alguma que você odiou?