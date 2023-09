Não teve surubão de Noronha, mas com estas 7 dicas você pode ter o seu

Tem dúvidas se você está pronto para sexo com mais de uma pessoa? Faça o teste e saiba se trazer mais gente para a cama é mesmo a sua neste momento.

2. Comunicação é TUDO

Isso define o sucesso da sua suruba, afinal você precisa abrir o diálogo com todas as pessoas que participarão da festinha. É importante que se tenha abertura para conversar antes e durante a festinha.

3. Regras e limites: não aceite só pra agradar

Todos precisam concordar com o que for acontecer. Se não for consensual, não é sexo, é abuso. Então, sente com seu par e combine previamente quais suas fantasias, o que vocês ficarão mais à vontade de fazer e o que você não topa de jeito nenhum.

4. Calma! (principalmente aos homens)

Principalmente para os homens, é importante não se levar pelo oba-oba e não ir com sede demais ao pote. Suruba não é sobre performance. Não é competição. O sexo grupal é uma troca, todo mundo está ali para se curtir e ter momentos de prazer. Então, sinta o momento, deixe-se envolver.