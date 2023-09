Débora Nascimento diz que teve medo de perder filha na separação com Loreto

Ela contou também como a amamentação a ajudou a enfrentar a separação tumultuada e que amamentou até onde quis. "É tão bom que todo esse processo e o fato de eu ter mantido essa vontade e essa determinação em amamentar me fez entrar pra esse lugar de: 'Opa. como é deixar esse furacão me atravessar?'. Consegui amamentar até o dia que eu quis. Foi uma vontade minha. Isso como mulher. Eu bati o pé e falei: 'Eu vou escolher quando eu vou parar de amamentar'".

Débora Nascimento sobre 'Surubão de Noronha': 'Cortina de fumaça'

A atriz comentou sobre o polêmico "Surubão de Noronha". O assunto foi considerado por muitos uma "cortina de fumaça" para abafar os boatos de que Loreto havia traído Débora com Marina Ruy Barbosa ."Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que tem discernimento ainda tem essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não. (...) Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu simplesmente querendo cuidar do meu".

Débora Nascimento diz que teve anorexia: 'Meu corpo ainda tem resquícios'

Débora contou ter enfrentado uma anorexia quando mais nova e trabalhava como modelo. "Junto com essa vontade, essa consciência que eu precisava sair dali [de onde morava], veio a percepção que eu tinha que emagrecer e aí foi quando aos 16 anos eu tive anorexia. Eu vi que quanto mais magra eu estava, mais acontecia, mais eu tinha oportunidade de trabalho. Eu não fiz bulimia porque eu sabia que podia estragar minha voz e meus dentes, não pela saúde. Era sobrevivência. Eu fiz o que achei que precisava, parei de comer, me definhei e fiquei doente e tudo o mais. Percebi que eu estava doente, mas era ok eu estar doente, porque não parei [de trabalhar]. Minha mãe viu eu desmaiando e tudo mais. Foi quando ela parou e ficou me monitorando pra comer, ficou mais em cima de mim, mas demorou um tempo pra eu ficar completamente saudável. Meu corpo tem ainda resquícios daquilo, porque tem todo o rebuliço hormonal que você passa".