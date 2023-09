Tenha um cabelo de salão em casa com estes produtos; descontos chegam a 50%

Se você gosta de cuidar do cabelo no conforto do seu lar, aproveite. O Guia de Compras UOL encontrou várias promoções no site Beleza na Web.

Os descontos variam, mas é possível encontrar combos com 50% off, dependendo do fabricante. Entre eles: L'Oréal Professionnel, Lola Cosmetics, Kérastase e Braé.

Um sérum Divine Plume Sensation da Braé, por exemplo, sai por R$ 66,45 a unidade no kit com dois (o preço costuma ser acima dos R$ 80). Já um pote de 500g da máscara capilar NutriOil, da L'Oréal Professionnel, está custando R$ 218,90 (com 18% de desconto). Confira a seguir outras opções e o que cada uma promete para a saúde dos seus fios: