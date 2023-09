Jovem é espancada com cabo de rodo após marido suspeitar de traição e morre

O homem foi preso e, segundo a polícia, teria admitido as agressões contra a companheira, alegando que suspeitava que Isabela tinha lhe traído. As agressões teriam ocorrido na frente da filha do casal, de 3 anos.

A vítima não teria conseguido falar com os policiais militares por estar debilitada, mas pediu ajuda aos agentes. A filha do casal ainda teria afirmado aos policiais que o "papai bateu na mamãe", segundo Fábio Luiz Magalhães Moreira, capitão da PM (Polícia Militar) à EPTV (afiliada à TV Globo).

A jovem foi socorrida ao Hospital de Ibaté, onde sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias e morreu.

O boletim de ocorrência, obtido pela EPTV, aponta que a perícia foi acionada ao local do crime e encontrou pedaços de cabo de madeira de rodo quebrados em um quarto e um cano de alumínio, com 1,10 metro, que estava sobre a cama. Os itens foram recolhidos.

O médico que atendeu Isabela disse aos policiais que a jovem chegou muito machucada, em estado grave, e com várias lesões nos braços, pescoço e pernas.

Wesley foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado para a prisão, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia Seccional de São Carlos, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo)