Enfermeira é assassinada em SP; ex-marido da filha é suspeito do crime

Uma enfermeira de 52 anos foi assassinada na porta de casa, no bairro de Perus, em São Paulo, na tarde de ontem. Segundo familiares, o ex-marido da filha dela, suspeito do crime, não aceitava o fim do relacionamento.

O que aconteceu?

Elaine Ataíde Martins foi chamada pela escola do neto após o pai do menino, que não tinha autorização de buscar a criança, ir até o local tentar levá-lo.