Dira Paes chora em Prêmio Inspiradoras: 'Temos umas às outras'

"Depois de me tornar atriz, a importância da minha representatividade como mulher amazônida só foi amplificada. E não dá pra ser do Pará sem lutar por representatividade política e social. A minha mãe, por exemplo, era uma assistente social nata", disse antes de entregar o troféu Hors Concours para uma das principais lideranças indígenas do Pará, seu estado: Alessandra Korap.

Dira terminou seu discurso do prêmio dizendo que estava muito inspirada por tudo que tinha visto naquela noite. "Saio com as expectativas renovadas por fazer parte dessa noite especial. Estamos em um hall de excelência, não só no sentido acadêmico, mas no daquelas que dão seu melhor pensando em todos ao seu redor", concluiu.