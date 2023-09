Paula Barbosa diz que teve baby blues: 'Não sabia o que era'

Paula Barbosa diz que sofreu assédio: 'Algumas coisas estão banalizadas'

Paula comentou o assédio que sua personagem, Zefa, sofreu na novela e disse também já ter passado por uma situação parecida. "A gente começa a banalizar. [De achar] tudo bem o cara vir e colocar a mão na sua coxa. Algumas coisas estão muito banalizadas e é legal mostrar isso através das novelas porque chega muito mais longe que teatro e cinema. Ela foi assediada, aquilo foi muito duro pra ela. Tive uma situação de estar numa festa e alguém vir pegar na minha bunda. Peguei meu sapato e dei na cabeça. Mas eu tive essa reação. Vivi algumas situações que eu até soube [lidar]. Mas não é todo mundo que consegue reagir assim".

Paula Barbosa sobre Zefa: 'Até hoje me param e falam como foi importante'

A atriz contou ter feito uma pesquisa para construir o perfil de Zefa e que é parada na rua pela personagem até hoje. "Pesquisando, conheci muitas mulheres que [demoraram a despertar a sexualidade] ou pela religião ou por escolha mesmo. Acabei recebendo mais [histórias parecidas] quando entrei no ar. Muita mensagem de gente falando que é a história da tia, que era a pessoa. 'Pantanal' é muito especial por isso, os personagens são muito humanos, as pessoas se identificaram muito. Esses conflitos familiares são coisas que toda família tem. As pessoas se identificaram muito. Até hoje as pessoas me param e contam como foi importante, como influenciou".