MP denuncia marido por feminicídio de esposa PM no PR; ele nega o crime

O MP seguiu as conclusões do inquérito da Polícia Civil do Paraná, concluído no dia 11 de setembro.

A denúncia foi oferecida pelo MP na última semana e ainda não foi analisada pelo judiciário, como confirmado pela reportagem com o TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) nesta segunda-feira (18).

O processo está sob sigilo, informou o MP. Kenny está preso preventivamente (por tempo indeterminado) desde o início de setembro, segundo determinação da Justiça paranaense.

A Universa, o advogado José Carlos Ragiotto, que representa Kenny, afirmou no início do mês que o cliente nega que tenha matado a esposa. Nesta segunda-feira (18), o defensor disse à reportagem que "aguarda novas perícias ainda pendentes e, em especial, o desenrolar da instrução processual, onde as provas serão confrontadas no decorrer do contraditório e ampla defesa".

O que não se pode é por antecipação, sem a instrução ao menos iniciada, já condenar uma pessoa. Da forma como está, a polícia investigou, processou e já condenou. Assim não se representa um Estado de Direito.

José Carlos Ragiotto, advogado de Kenny, ao Universa

Relembre o caso:

A policial militar Daniela chegou do trabalho na madrugada de 1º de setembro e o casal teria começado a discutir. Vizinhos teriam ouvido o marido da vítima gritando que a casa também era dele e que somente a morte os separaria, informou o site Plantão Maringá. Na manhã do mesmo dia, uma testemunha afirmou que ouviu o casal discutindo novamente momentos antes de um tiro ser disparado.