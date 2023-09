Testamos: creme para cachos baratinho que é sucesso entre gringas funciona?

Empolgada pelo hype dos produtos, resolvi testar a versão infantil do produto. Usei o conteúdo do pote rosa no modo co-wash, que é lavar o cabelo com o próprio condicionador, enxaguar e depois passar uma nova leva do creme e dessa vez deixar nos fios, finalizando como de costume. Eu coloco o cabelo molhado dentro de uma camiseta e deixar a umidade sair no algodão por cerca de 30 minutos. Depois disso, tiro o turbante improvisado da cabeça e amasso os cachos com a mão até que sequem completamente. Isso, no meu caso, como tenho muito cabelo, pode demorar até seis horas. Não costumo usar secador ou difusor por preguiça, mas quem está acostumado consegue um efeito mais rápido.

No primeiro dia de testes, o efeito foi impressionante e eu comecei a receber elogios. "Seu cabelo está lindo, que cachos perfeitos", as pessoas diziam enquanto eu me gabava de ter pago pouquíssimo no produto. Tem coisa melhor que ficar bonita sem ter feito muito esforço financeiro?

Usei o pote rosa todo esperando que o produto deixasse de fazer efeito. Sabe aquela máxima de que uma hora o cabelo rejeita o xampu? Não aconteceu. Nesses três meses, usei xampu sem sulfato umas duas vezes só para ter certeza de que o cabelo estava limpo. Foi mais por costume do que por real sensação de couro cabeludo sujo.

Uma curiosidade: se a intenção for comprar na farmácia, saiba que não são todas que oferecem a marca. Na internet, você encontra o produto com mais facilidade. In loco, só farmácias e lojas para cabeleireiro consideradas populares.

Passei então ao pote azul, de adulto. O efeito pareceu ainda melhor: alta definição dos cachos, que duravam até três dias sem desmanchar — uma glória nunca antes alcançada nessa cabeleira aqui. Tudo isso foi combinado com a fronha de cetim, que pode soar como um placebo mas, no meu caso, funcionou mesmo.