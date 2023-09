Investidor 'predador': mulheres relatam assédio no circuito das startups

"Uau", ele respondeu. "Quero tanto poder te trazer... Você iria voar conosco".

De repente, mudou de assunto: "Minha esposa te ama", seguido de emoji cercado de corações. "Isso me faz pensar em coisas. Mas ela é muito quadradinha e não aceitaria nem falar no assunto", complementou, dessa vez com um emoji de rosto com língua à mostra.

Antes que Lia pudesse responder à insinuação sobre um ménage à trois enquanto ela procurava trabalho, Daniel prosseguiu: "Quase apaguei essa mensagem por achar que estava passando dos limites nos comentários indecentes", repetindo o emoji com a língua. "Mas quero ser franco e aberto com você sobre meus pensamentos."

Vi que ele não queria me contratar, queria me comer. Congelei. Lia

"Não sabia como agir. Ele é um cara poderoso no ambiente de inovação. Eu precisava de trabalho. Constrangida, dei uma resposta da qual me arrependo", conta. A resposta foi: "A vida é para ser vivida. Temos que ser sinceros com o que a gente pensa. Sinta-se aberto para o diálogo".

"Você tem um currículo atualizado?", ele devolveu.