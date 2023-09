Paula Barbosa conta briga familiar que virou novela e depressão no Pantanal

A convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (13) é a atriz Paula Barbosa. Ela revela ter passado por um período de depressão durante as gravações de "Pantanal" (TV Globo) no bioma brasileiro, conta que sua família tem muitas cenas que acabam nas novelas de Benedito Ruy Barbosa e também fala que já perdeu um papel por seu peso.

Paula contou que, mesmo já tendo passado por crises de ansiedade, sentiu algo diferente ao ir gravar no Pantanal. "O que foi novo pra mim é que bateu um lugar meio deprê e eu nunca tive isso. E a ansiedade está aqui, a cabeça o tempo todo cheio de ideias, planos e às vezes a gente não consegue sair do lugar. Aí a gente se culpa. Se sabota. Fica mal por isso. Dá uma depressão, mas nunca de entrar num lugar de chorar. E lá eu tive esses momentos, principalmente aos domingos que eu ficava sozinha".

Durante a conversa, a atriz também falou para Tati Bernardi de uma discussão de família na véspera de Natal que acabou se tornando uma cena da icônica novela Terra Nostra.