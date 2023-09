Flavia Alessandra e Otaviano falam sobre golden shower; o que é isso?

O que é golden shower

O termo em inglês significa "banho dourado". A prática consiste em urinar no parceiro durante o sexo.

Trata-se da excitação sexual que uma pessoa sente ao ver alguém urinar ou ao urinar em outra pessoa. A excitação também pode vir do cheiro da urina ou até do contato com aquele líquido, seja na boca ou em outras partes do corpo.

A urofilia, termo técnico usado por terapeutas sexuais para designar o golden shower, é uma parafilia — ou seja, figura entre práticas sexuais consideradas incomuns e que, desde 2013, não são consideradas doenças segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.

Por que causa excitação?

Uma das explicações para a excitação com a prática é o ato de transgredir, ou seja, praticar algo que é "proibido", condenável. Isso ocorre porque desde pequenos somos ensinados a lidar de forma particular e até vexatória com as secreções do corpo, especialmente fezes e urina. É algo proibido de ser feito ou até mencionado em público e, por isso, algumas pessoas sentem tesão em trazer isso à tona (ainda que para uma segunda pessoa, entre quatro paredes).