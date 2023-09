Galisteu: 'Sinto obrigação de ser feminista, mas adoro me ver no Photoshop'

Adriane Galisteu fala de seu início em 'A Fazenda': 'Tive que desbravar um caminho'

A apresentadora contou o que sentiu quando assumiu "A Fazenda". "A primeira vez que assumi, o Mion tinha brilhado ali. Ainda bem que eu já tenho histórico na televisão e as pessoas já conhecem meu jeito de me comunicar. Mas na Fazenda, o meu jeito de falar exatamente não funciona, porque é um reality. Então você não pode se posicionar como as pessoas estão acostumadas a te ver, você não pode sair falando tudo como num programa ao vivo. Você tem um limite pra ir. (...) Fiquei com medinho no começo. Falei muito com o Mion no telefone, ele foi genial, me deu bastantes toques de como ser neutro, porque era uma coisa difícil pra mim e fui indo e encontrei o meu caminho. Mas tive que desbravar também".

Adriane Galisteu recebeu conselho engraçado de Rita Lee após foto de topless

Adriane revelou um conselho que recebeu de Rita Lee após uma foto sua de topless ser publicada. "Estava na Bahia e aí saiu uma foto minha com um boy, que eu não queria que ninguém soubesse. Toca meu telefone, é minha mãe, histérica. Dando um esporro monstro, falou pra eu olhar a capa da revista. Quando olho, estou de topless na revista, deitada, com ele do meu lado, tomando um sol. Me deu uma tremedeira. (...) Rita Lee estava na piscina também. Ela viu a movimentação e me chamou. 'Monumento, vem cá, o que tá acontecendo?'. Ela olhou e falou: 'Se a foto está bonita, ninguém lê o texto. Se a foto está feia, vão. Esquece, esquece'. Aquilo me deu um alívio, caiu como um bálsamo. É verdade. Você só vai ler se a foto estiver feia".