Na Ásia, mulheres que pedem divórcio ainda enfrentam preconceito

Em muitas partes da Ásia, o divórcio continua sendo um processo marcado pelo gênero e, para as mulheres, a escolha de deixar um casamento é vista como um ato radical. Nas Filipinas, por exemplo, o fim do casamento não é permitido para não muçulmanos.

No caso de Ahmed, que tem 33 anos, ela afirma que seu marido apresentou denúncias falsas à polícia, incluindo uma queixa criminal que a acusava de manter um caso extraconjugal. Vários de seus amigos homens foram citados como envolvidos no suposto adultério, prejudicando ainda mais sua posição social, disse ela.

"O tipo de vergonha que tenho de enfrentar no tribunal. Nossos tribunais estão cheios de homens... a maneira como todos olham para mim é horrível."

Insegurança financeira e impacto emocional

No Paquistão, mulheres muçulmanas só podem pedir separação sob uma cláusula chamada "khula" em seu acordo matrimonial. O casamento no islamismo é tomado como um contrato civil.

Uma mulher de 34 anos, que pediu para não ser identificada, disse que sua tentativa de divórcio se tornou uma batalha prolongada depois de descobrir que a khula havia sido removida de seu contrato.