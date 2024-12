Influenciadores misóginos vendem curso de como se tornar 'homem de verdade'

Uma faca está em cima da mesinha, ao lado de uma rosa azul, provavelmente de plástico. O chamado "influenciador masculino" antifeminista, o anglo-americano Andrew Tate está sentado em uma cadeira de couro com as pernas abertas e os olhos cobertos com um óculos de sol.

"Eu analisei a Terra toda. Tudo", diz ele antes agitar uma espada no ar. Segundo ele, a causa para todos os problemas do mundo seria o fato de que poucos homens andaram por aí com uma espada. "Não há homens suficientes como eu, que fazem o que querem", acrescenta. "Eu sou um cara que faz o que quer. E agora quero fumar um charuto, mas é difícil achar o charuto no meio de tanto dinheiro no meu bolso."

Agora, Tate chega ao cerne de sua "análise", ou seja, quem é realmente culpado por tudo: as mulheres. Ele as chama de "fêmeas". Em sua opinião, elas manipulam os homens e controlam a sociedade.