O pouco que se sabe sobre Tereza de Benguela, a rainha negra do Pantanal

Sobre ela, o que sabemos são fragmentos apenas. Mas é muito importante para a historiografia estar recuperando esses personagens que preenchem o espaço vazio que é a atuação dos africanos e afrobrasileiros na história do Brasil.

"Ela se tornou a rainha do Pantanal. Quando o líder do quilombo faleceu, Tereza se tornou uma liderança forte", diz o jornalista Guilherme Soares Dias, pesquisador e fundador do Guia Negro. O epíteto "rainha negra do Pantanal" foi também a opção da escola de samba Unidos do Viradouro quando, no carnaval de 1994, homenageou a figura histórica.

Acredita-se que ela tenha fugido para o quilombo no início da década de 1740 e, lá, conhecido e se casado com José Piolho. É importante contextualizar que, nessa época, essa região mais a oeste do território colonial brasileiro estava em desenvolvimento por conta da mineração.

A professora Machado conta que "com o desenvolvimento da mineração" acabam se formando "muitos quilombos em áreas de fronteira e áreas mais despovoadas", geralmente combinando escravizados fugidos e indígenas deslocados "fugindo do avanço dos bandeirantes". Este parece ter sido o caso do Quilombo do Piolho.

Focos de resistência

Em seu sistema, Tereza criou um parlamento que se reunia semanalmente e contava com um conselheiro nomeado. Ela tinha autoridade sobre as estruturas política, econômica e administrativa. Por meio de saques a vilas próximas e trocas com homens brancos, o quilombo conseguiu ter armas, instrumentos de trabalho e até teares. Eles plantavam algodão e produziam tecidos que eram comercializados fora dos domínios do quilombo.