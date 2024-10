'Não sabia que era vítima de tráfico': o drama da brasileira que ficou 30 anos em cativeiro

Por muito tempo, Kamila não tinha consciência de que era vítima de tráfico de pessoas. Ela argumenta que o termo então usado para relatar situações como a que vivia era "escravidão branca", e que ela, portanto, não se enxergava no problema.

"Se você não fosse branco, se fosse mestiço como eu, ou se fosse negro ou indígena, nunca se identificaria como vítima de tráfico porque, como eu disse antes, era chamado de 'escravidão branca'."

Há muita confusão com os termos dentro e fora da prostituição, pois as mulheres não brancas exploradas sexualmente, até recentemente, não eram identificadas como vítimas de tráfico humano.

Kamila, como a maioria das mulheres prostituídas, era viciada em álcool. Ela se lembra de ter se apaixonado pela primeira vez naquela época, por um cliente, de quem ficou grávida. Quando descobriu que estava esperando um bebê, parou de beber.

Ele queria que eu fizesse um aborto e me disse para escolher entre ele e o bebê. Obviamente, escolhi o bebê, e ele me jogou na rua. Eu me vi em um país, grávida, sem documentos, esperando um bebê. Tudo o que fiz foi pedir a Deus que me protegesse e me ajudasse. Hoje, graças a Deus, minha filha está com 19 anos. Consegui seguir em frente.

Kamila Ferreira

Abandonada e sem apoio, a rua se tornou seu refúgio. Todos que ela conhecia lhe deram as costas, desde seu cafetão até o pai de seu filho. Durante os nove meses de gravidez, cheia de medo e incerteza, ela foi abrigada em um centro social em Tenerife, nas Ilhas Canárias. No entanto, devido à importunação de um homem que morava no mesmo lugar, ela decidiu sair e se refugiar no parque García Sanabria. Lá, sua vida aconteceu entre bancos, por dias e noites.