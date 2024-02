Por que a União Europeia não chegou a acordo sobre como definir estupro

No Brasil, considera-se crime de estupro o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso.

Um projeto de lei apresentado em fevereiro do ano passado pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) propõe modificar o Código Penal para deixar claro que ato sexual sem consentimento livremente expresso é estupro, o que aproximaria a norma brasileira do princípio "apenas o sim significa sim". O texto está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Convenção de Istambul

Quando a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, apresentou em 8 de março de 2022 a proposta de uma norma uniforme sobre estupro, ela também estava preocupada em cumprir os objetivos da Convenção de Istambul, que entrou em vigor em 2018.

Essa convenção é um acordo para prevenir e combater a violência contra a mulher e a violência doméstica, ratificado pela maioria dos países-membros do bloco. A UE como um todo também aderiu ao acordo em junho de 2023.

A Convenção de Istambul estipula, entre outros pontos, que a penetração vaginal, anal ou oral não consensual e sexualmente intencional do corpo deve ser criminalizada. Em sua proposta de 2022, a Comissão Europeia propôs no artigo 5 uma definição de estupro baseada no "ato sexual não consensual contra uma mulher". Isso provavelmente significaria a adoção do princípio "apenas o sim significa sim" em toda a UE.