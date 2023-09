Mulheres da Alemanha Oriental eram 'controladas' com prisão e exames forçados

"Eles chamavam essas clínicas de 'Tripperburgen' (redutos da gonorreia) e eram até assunto de piada, porque não se sabia exatamente o que acontecia lá", disse. Além do estigma ligado às clínicas, as mulheres eram forçadas a assinar acordos de confidencialidade e proibidas de falar sobre o que vivenciassem.

Criada em 2016 por uma resolução do Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão), a Comissão Independente sobre Abuso Sexual Infantil investiga a extensão, a natureza e as consequências do abuso sexual infantil na RDA e na antiga República Federal da Alemanha (RFA).

Objetivo era moldar as socialistas para "vidas normais", ir ao trabalho e ter filhos Imagem: Werner Schulze/IMAGO

A comissão já realizou investigações e audiências sobre abuso físico e sexual na antiga Alemanha Oriental. Agora, seu foco está voltado para instituições de detenção, como essas clínicas para mulheres.

O severo trauma vivido nas clínicas impediu muitas das vítimas de concluírem seus estudos, indo em casas de repouso estatais e sofrendo consequências físicas e psicológicas duradouras. Também são comuns sintomas como distúrbios do sono e dificuldade de estabelecer relacionamentos duradouros. Durante décadas, muitas estavam aterrorizadas demais para procurar ajuda profissional.

"O que precisa ficar claro é que ninguém foi responsabilizado por isso, ninguém foi punido por isso em lugar algum", condena Bergmann. Devido às datas de prescrição, não se pode mais iniciar ações legai. Muitas das testemunhas, vítimas e perpetradores também já morreram.