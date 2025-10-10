Nordeste: estratégias e tratamentos desumanos rondam o aborto legal

"Acompanhei também uma menina de 11 anos grávida de um homem de 37." Após anos atuando em casos parecidos com esse, Telma pediu exoneração da prefeitura de João Pessoa. "São meninas muito pobres, que enxergam a gravidez como a única forma de escapar de uma vida de pobreza. E com a conivência da própria família", desabafou a assistente social.

>> Esta reportagem faz parte do projeto Aborto e Democracia, da Artigo 19 e AzMina, que investiga as barreiras de acesso aos direitos reprodutivos em cada região do país. A série de cinco reportagens (uma por semana) se soma ao novo Mapa do Aborto Legal, atualizado pela Artigo 19, como ferramenta para garantir o aborto legal no Brasil. As matérias foram produzidas em parceria com os veículos feministas: Paraíba Feminina, Portal Catarinas e Nós, Mulheres da Periferia.

No Brasil, qualquer relação sexual com meninas menores de 14 anos é tipificada legalmente como estupro presumido, pois não há possibilidade de consentimento nesta faixa etária, como estabelece o Código Penal. Embora essas meninas tenham direito ao aborto, essa opção raramente é considerada. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre 2020 e maio de 2025, foram realizados 3.680 abortamentos legais em todas as faixas etárias no Nordeste, enquanto mais de 24 mil meninas tiveram filhos antes dos 14 anos no mesmo período.

Esses dados se devem, em parte, a uma cultura conservadora machista, reforça Catarina Matos, que atua na Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. "Por entender que é uma responsabilidade individual (da pessoa que gesta), por estereotipar essa menina como 'promíscua'. E quando vamos para o interior do estado, isso é ainda mais forte."

Fazem a gestação avançar para tentar convencer as vítimas

A rede de atendimento ao aborto legal envolve, em geral, uma equipe de recepcionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos e médicos. Essa estrutura deve oferecer um cuidado integral, humanizado e dentro da legalidade, respeitando os direitos individuais e a dignidade das pacientes.