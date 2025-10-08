Norte: serviços de aborto legal insuficientes deixam milhares desassistidas

No Norte do Brasil, 40 serviços de aborto legal estão cadastrados na base de dados do DataSUS, mas em apenas 11 destes o atendimento foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde ou pelo próprio serviço. Entre as unidades cadastradas, duas negaram a realização do procedimento em ligação telefônica feita pela equipe do Mapa do Aborto Legal. Esta é a realidade de acesso à saúde em uma região que concentra sete dos dez municípios com maior taxa de fecundidade entre meninas de 10 a 14 anos no país (com nascidos vivos registrados), como mostrado no projeto Meninas Mães d'AzMina.

Todas essas meninas que se tornaram mães foram vítimas de estupro de vulnerável, como o Código Penal define qualquer relação sexual com menores de 14 anos, independentemente de vínculo afetivo ou suposto consentimento. O acesso ao aborto legal deveria ter sido garantido, mas muitas vezes elas sequer são informadas dessa possibilidade. É o caso de Elza*, moradora da zona rural de Assis Brasil, interior do Acre, que engravidou aos 13 anos. Aos 16 anos, a adolescente foi entrevistada pela equipe d'AzMina que visitou a cidade no primeiro semestre deste ano.

Quando descobriu a gravidez, Elza foi incentivada pelo parceiro a abortar. Ele logo desapareceu e a menina ficou confusa, então acabou começando o pré-natal e não foi informada do direito ao aborto legal. No decorrer das consultas, ela disse que não queria seguir com a gestação, mas foi desencorajada e amedrontada por um enfermeiro, que chegou a dizer que ela poderia morrer se interrompesse a gestação, desconsiderando todos os riscos que a Elza corria ao levar a gravidez a termo.