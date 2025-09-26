No sul do País, aborto legal está mais perto da Argentina do que do SUS

A legislação brasileira permite o aborto em três casos: risco à vida da gestante, estupro e anencefalia — mas o acesso real ao procedimento é atravessado por estigmas e desinformação. No caso do stealthing, termo que significa "furtivo" em português, embora a prática ainda não esteja tipificada como crime no Brasil, ela já vem sendo reconhecida como uma forma de violência sexual.

Em março deste ano (2025), uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo abriu jurisprudência ao determinar que o Centro de Referência da Saúde da Mulher do estado realize abortos legais em vítimas desse tipo de violação (stealthing). A medida foi tomada após denúncias de que a Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela unidade, vinha se recusando a realizar o procedimento em mulheres que relataram o ocorrido.

Casos de violência sexual carregam estigma ainda maior

O estigma é um agravante que atravessa todo o sistema, mas se intensifica quando o aborto legal envolve vítimas de violência sexual. Casos como o de Leila revelam que o reconhecimento formal de determinadas violências nem sempre se traduz em acesso efetivo ao direito.

Questionada sobre o stealthing, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou à reportagem que reconhece a prática como uma forma de violência sexual e, portanto, passível de interrupção legal da gestação. E destacou que, até junho de 2025, não havia registrado recusas de atendimento por esse motivo.

Leila conseguiu realizar o procedimento, mas precisou do apoio do Vivas para chegar ao serviço no Hospital Fêmina, em Porto Alegre. Ela foi atendida pelo Vivas em 2 de junho e realizou a interrupção da gestação no dia 27 do mesmo mês. "O processo durou quase um mês. Isso, para uma jovem com transtorno de ansiedade, foi uma verdadeira tortura", conta Ivoneide Souza, articuladora do projeto.

Outro caso aconteceu em maio, em Canoas (RS), envolvendo uma jovem vítima de violência sexual, em situação de vulnerabilidade psíquica. Sua capacidade de consentimento foi colocada em dúvida pela equipe médica. O episódio chegou até Renata Jardim, advogada e representante institucional do Fórum Aborto Legal RS, após uma coordenadora do Centro de Referência da Mulher perceber as dificuldades de acesso enfrentadas pela jovem e buscar orientação para garantir o atendimento.