Mulheres no controle: a PrEP como ferramenta de poder no sexo

"Na hora, travei." Após o choque inicial, Carla começou a gargalhar. Achava que tudo não passava de uma piada de mau gosto. "Eu não queria acreditar. Fiquei com raiva dela. Neguei para mim mesma." À noite, quando o marido voltou do trabalho, Carla o confrontou. Ele disse que era coisa antiga, que não tinha mais nada a ver, que foi só curiosidade. "Chorou, me abraçou, pediu perdão. E eu… eu amo ele. A gente tá tentando engravidar. Estou nessa esperança de ser mãe. Então, decidi continuar".

Não sabendo se o marido usa camisinha, Carla começou a pesquisar online maneiras de se proteger por conta própria. Foi quando encontrou a PrEP. "Até mesmo quem é casada pode tomar, porque, né… nem sempre a monogamia é de verdade", pondera. No posto de saúde ela falou para a enfermeira que estava em relacionamento fixo, mas o parceiro tinha comportamento de risco e que não usavam preservativo porque queria engravidar. "Ela foi um anjo. Me acolheu, não me julgou", lembra.

Importantíssimo reforçar que a PrEP não é garantia de prevenção ao HIV. A médica Milena explica que o uso do método de barreira como preservativos (camisinha) é obrigatório mesmo em pessoas que utilizam a PrEP, pois existem outras ISTs. Inclusive, usuários de profilaxia estão entre os indicados prioritários para vacinas importantes, como a do HPV.

"No Brasil, a gente simplesmente não fala de sexualidade de forma geral", defende Marta McBritton. Especialista no assunto, ela observa que nas consultas médicas, se a mulher não for uma muito bem resolvida, nem pergunta como se proteger das ISTs."

Pânico moral desde o início da epidemia de HIV

A PrEP foi incorporada ao SUS em 2017, na modalidade oral, com uso diário de comprimidos contendo tenofovir e entricitabina. A distribuição gratuita foi iniciada no ano seguinte, com o projeto PrEP Brasil, e inicialmente direcionada a populações consideradas prioritárias: homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans e profissionais do sexo.