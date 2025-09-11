Traumas faciais: a violência de gênero que tenta descaracterizar mulheres

Os padrões se repetem Brasil afora, como mostra o ocorrido com Érika Bargo, uma mulher transexual, de 34 anos, em São Paulo. Ela foi submetida a 41 cirurgias após ter 45% do corpo queimado em 2016 pelo ex-companheiro. Passou quatro meses na UTI, perdeu os movimentos da mão esquerda e deixou de se reconhecer no espelho devido aos ferimentos.

Durante o relacionamento, relembra Érika, "ele dizia: 'se eu não te matar, vou te deixar toda desfigurada". Além disso, "todas as vezes que ele me agredia, era sempre no rosto. Para quê? Para eu ficar marcada. Porque assim eu não sairia na rua, e daria tempo de ele fazer o que quisesse comigo."

Érika conseguiu romper o relacionamento com a ajuda de uma amiga, que lhe ofereceu abrigo. Planejou a mudança para outra cidade e marcou uma despedida em um bar próximo à avenida Paulista, no centro da cidade. Foi na comemoração que o ex-marido apareceu com uma garrafa de dois litros de etanol.

Érika Bargo Imagem: AzMina

Ela estava de costas, se preparando para ir embora, quando sentiu o calor das chamas. "Ele jogou [álcool] no meu cabelo, que era comprido. Quando virei, vi que era ele. E foi aí que [o fogo] atingiu a parte mais danificada — o pescoço." As consequências foram permanentes, com perda dos movimentos da mão direita. "Tenho duas profissões — técnica de enfermagem e cozinheira. Uma não posso exercer devido à mão, a outra, pelo calor, que me incomoda muito."

Hoje, Érika recebe um auxílio do INSS devido à deficiência no valor aproximado de R$ 1.500, insuficiente para cobrir os custos do tratamento. "O SUS tem uma estrutura, mas nem tudo ali é dado", explica. Ela ainda precisa comprar medicamentos, cremes para queimaduras e bancar suas despesas rotineiras. A família, mesmo com dificuldades financeiras, fez empréstimos para ajudá-la. O agressor de Érika ficou foragido por três anos antes de ser preso, agora ele espera o julgamento do caso ainda em 2025.