Gravidez infantil: a violência invisibilizada no interior do Brasil

Tuíra é indígena, nasceu em uma aldeia do Acre, mas foi morar com os pais em Assis Brasil quando ainda era criança. Ela disse que não tem mais contato com sua terra de origem nem com práticas culturais do seu povo. Muitos indígenas dos povos Manchineri e Yaminawá vivem na região urbana.

Após a descoberta da gravidez, se mudou para uma área rural do município, onde passou a viver com a sogra, o sogro e uma cunhada. Para chegar até Tuíra, nossa equipe fez uma viagem de barco de 1 hora pelo Rio Acre, seguida de uma caminhada de aproximadamente 15 minutos pela mata e mais meia hora a pé pela estrada de barro. Paramos no meio do caminho, na casa de uma vizinha, onde a jovem chegou com o filho no colo de carona em uma moto de trilha pilotada pela cunhada de 13 anos.

A conselheira tutelar Daniela Regis, que acompanha o caso de Tuíra há mais tempo, nos contou que o relacionamento, inicialmente marcado por promessas de amor, rapidamente se tornou abusivo e permeado por sofrimento. O companheiro da jovem fazia uso de bebida alcoólica em excesso, momentos em que a xingava e maltratava. E, depois de descobrir traições, a adolescente retornou para a casa da mãe.

Foi então que o Conselho Tutelar entrou em cena, oferecendo apoio para que a adolescente saísse do ciclo de violência. Daniela destacou que, em uma ação simbólica, a equipe de conselheiros levou um bolo para Tuíra, que nunca teve a oportunidade de comemorar um aniversário.

Após violência, Tuíra teve que retornar para casa da mãe Imagem: Deyse Cruz-Noronha

"A realidade é gritante", diz conselheira tutelar

As condições da casa onde Tuíra vivia com a mãe eram precárias. Ela acabou retornando para a casa do companheiro que insistia em tê-la de volta. O Conselho Tutelar continua acompanhando o caso. Daniela aponta que a realidade social do município é tão crítica que, se a lei fosse aplicada de forma estrita, muitos filhos precisariam ser afastados das famílias - mas não teriam vagas em abrigos. A conselheira enfatiza que as meninas buscam fugir da dificuldade financeira, se casam na tentativa de encontrar algum tipo de segurança ou afeto."A realidade é uma coisa gritante."