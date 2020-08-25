Com o filho na escola: o impacto da maternidade na vida das meninas

Procurado, o Ministério da Educação (MEC) não citou nenhuma política específica voltada diretamente para meninas grávidas na escola, mas diz que elas estão contempladas dentro de políticas gerais de inclusão e recomposição de aprendizagem. O MEC também remeteu parte da responsabilidade para o Ministério da Saúde via Programa Saúde na Escola (PSE) - veja resposta ao final da reportagem.

Induzida a manter a gravidez

Quando descobriu que estava grávida, Elza fugiu da casa da avó e foi morar com a mãe. O então parceiro, que desapareceu após a gravidez, a incentivou a abortar. Confusa, Elza passou muito tempo sem saber se manteria a gestação ou se faria um aborto. A pessoa que mais insistiu para que ela levasse adiante foi o padrasto. "Minha filha, você não vai abortar, você vai se ver feliz com sua filha", ele dizia.

Ela começou o pré-natal, sem ser informada do direito ao aborto legal - por ter engravidado antes de completar 14 anos (tendo sido vítima de estupro de vulnerável). E, no decorrer das consultas, quando expressou o desejo de não ter aquela filha, foi desencorajada por um enfermeiro. A conversa foi permeada por medo e culpa: ele teria dito a Elza que, grávida de 7 meses, poderia morrer se abortasse, e cravado: "você tem que aceitar, ela é sua filha".

Elza nunca teve acesso a um atendimento que esclarecesse seus direitos de forma segura e acolhedora. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aborto pode ser feito de forma segura em qualquer estágio da gestação, desde que sejam utilizados os métodos adequados para cada fase e o procedimento seja realizado por profissionais treinados e em ambiente seguro.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora, na capital Rio Branco, e o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, oferecem o serviço de aborto legal no estado. Nós ligamos várias vezes para os dois hospitais para confirmar a informação, porém não conseguimos contato. Embora o Mapa do Aborto Legal, da ONG Artigo 19, aponte 115 unidades de saúde cadastradas no CNES como prestadoras do serviço, menos da metade confirmou essa informação por telefone em 2022. A Maternidade Bárbara Heliodora, inclusive, já constava como de difícil contato, situação que se repetiu agora.