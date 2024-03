CNJ revê punição e afasta juiz de SP acusado de agredir ex em 2021

Segundo o ministro, se confirmados os fatos, o juiz merecia sanção mais grave.

A decisão pelo afastamento do magistrado não estava prevista inicialmente no voto do relator. No entanto, no início do julgamento do caso, Salomão externou dúvida quanto à possibilidade do afastamento. Ele apontou que estava colocando na balança uma série de fatores.

De um lado, o relator destacou: a possibilidade de o magistrado fazer plantões e, eventualmente, se deparar com a análise de casos criminais; o fato de o juiz ser réu na esfera criminal; a gravidade do caso; a imagem do magistrado perante a comunidade.

De outro lado, Salomão lembrou que os fatos "não são contemporâneos" e que o magistrado "parece ser laborioso".

O corregedor considerou que as circunstâncias do caso são "graves" e "comportam uma análise detida para avaliação da penalidade mais adequada, evitando não só a reiteração de novas condutas mas o comprometimento da integridade da imagem do Poder Judiciário como um todo".

Durante o julgamento, realizado nesta terça, 5, o conselheiro João Paulo Schoucair lembrou que o CNJ afastou recentemente dois magistrados por situações similares — um juiz de São Paulo e um desembargador do Rio Grande do Sul.