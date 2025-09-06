Misoginia que antes ficava só no vestiário está aparecendo em vídeos de IA

Os vídeos são de um realismo impressionante: mostram mulheres de biquíni fazendo entrevistas na rua e gerando comentários obscenos, mas são falsos, produzidos por inteligência artificial (IA) para inundar as redes sociais com conteúdo sexista.

Estes conteúdos, criados maciçamente com ferramentas de IA de baixa qualidade, com frequência desbancam as publicações autênticas e borram a linha entre a realidade e a ficção.

Esta tendência deu lugar a uma indústria artesanal de influenciadores que produzem conteúdo sexualizado em série, motivados por programas de incentivos às plataformas que recompensam com dinheiro os produtores virais.