Nova era: Chloe Malle sucede icônica Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Figura emblemática que inspirou o personagem principal do filme "O Diabo Veste Prada", Wintour dirigia a Vogue U.S. havia 37 anos e continua à frente da revista internacionalmente.

"Malle será responsável pela direção criativa e editorial da publicação e se une à equipe de direção composta por dez responsáveis pelo conteúdo editorial em escala mundial sob a autoridade de Anna Wintour. Sua nomeação tem efeito imediato", especifica um comunicado.

Chloe Malle, de 39 anos, chegou à Vogue em 2011 e ocupava o cargo de diretora editorial do portal Vogue.com desde 2023.