Reino Unido obriga Zara a retirar do site fotos 'irresponsáveis' de modelos muito magras

A postura da modelo "combinada com o uso de uma peça de roupa larga" dá a "impressão" de que seus braços, ombros e peito são "muito magros".

A segunda imagem mostra uma modelo com um vestido curto, com o rosto "ligeiramente abatido", a clavícula "visivelmente proeminente" e as pernas "particularmente finas".

A Zara indicou durante a investigação ter seguido as recomendações britânicas, solicitando às duas modelos envolvidas "um atestado médico que comprovasse seu bom estado de saúde" antes de contratá-las.

"Estamos comprometidos em oferecer conteúdo responsável e seguimos diretrizes e controles rigorosos na seleção e fotografia de modelos", garantiu nesta quarta-feira um porta-voz da Zara no Reino Unido, confirmando que as imagens haviam sido retiradas.

Em casos semelhantes, a ASA já proibiu imagens das marcas Next e Marks & Spencer neste ano.