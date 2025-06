Após 30 anos, sobreviventes de 'campos de estupro' na Bósnia quebram silêncio

"Há três julgamentos em andamento. Já faz muito tempo, e as testemunhas estão esgotadas", acrescentou.

Ela também foi vítima de um "crime indescritível e inexplicável" em Gorazde, "a pior tortura que uma garota pode suportar" e ainda espera que o suspeito seja julgado na Bósnia, não na Sérvia, onde mora.

Mas Kaloper advertiu que as coisas "estagnaram" nos últimos cinco anos, com 258 casos e 2.046 suspeitos a serem julgados, segundo dados do Conselho Superior de Magistrados.

Juízes bósnios julgaram 773 casos de crimes de guerra até o final do ano passado, mais de um quarto deles envolvendo violência sexual, segundo a missão de monitoramento da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que destacou a lentidão dos processos.

"O que está nos matando é a duração excessiva desses processos", disse Kaloper.