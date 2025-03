Sem maridos ou filhos, festas para 'mães baladeiras' bombam na França

Flore, que trabalha com recursos humanos e é mãe de quatro crianças de entre 3 e 9 anos, chega com cinco amigas.

Em casa "a atmosfera é complicada nesse momento, é bom se distrair, é uma bolha de alegria", diz Martine, de 71 anos, cujo marido "não gosta de dançar".

"Nos sentimos seguras"

"Meu marido me mostrou um documentário sobre essas festas na Alemanha, liguei para pessoas do mundo dos eventos, mencionei o assunto ao meu redor e disse: 'Vale a pena tentar!'", explica uma das organizadoras, Lucie de Gourcuff, que pretende realizar duas "Festa das Divas" em Paris todos os meses.

A terceira está prevista para 8 de abril em uma boate que pode receber o dobro de pessoas.

Por que sem homens? "Com a presença de homens, as mulheres prestam mais atenção em sua fisionomia, se perguntam o que vão pensar delas ou estão no modo de sedução. Aqui nos libertamos", confessa Isaure, mãe de duas crianças de 5 e 7 anos.