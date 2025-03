Justiça indiana libera pornô para casadas e nega ser motivo para divórcio

Um tribunal indiano decidiu que o fato de uma esposa assistir à pornografia não é motivo para divórcio e que as mulheres têm o direito de se masturbar e de não abrir mão de sua autonomia sexual após o casamento.

Tópicos relacionados à sexualidade feminina são considerados tabu na Índia, especialmente para as mulheres casadas, das quais se espera que priorizem seus maridos e filhos em detrimento de si mesmas.

A decisão proferida no estado de Tamil Nadu, no sul do país, ocorreu depois que um homem apelou de uma decisão judicial que se recusou a lhe conceder o divórcio.