Decepção, raiva e lágrimas: como o público reagiu ao veredito no julgamento de estupro na França

Dentro da sala do tribunal, as famílias dos réus gritaram ao ouvir as sentenças de vários anos de prisão. Algumas mulheres choraram e esperaram muito tempo antes de sair para evitar serem filmadas por emissoras de televisão do mundo todo.

Pela primeira vez desde o início do julgamento, em 2 de setembro, o público não prestou homenagem a Gisèle Pelicot com um corredor de honra dentro do Palais de Justice, pois somente os 180 meios de comunicação credenciados foram autorizados a entrar.

No entanto, a mulher de 72 anos, que se tornou um ícone feminista global, ouviu aplausos do lado de fora quando chegou de manhã cedo para ouvir as sentenças contra os 51 réus, incluindo seu agora ex-marido Dominique.

Perto do tribunal, como tem acontecido há quase quatro meses, as paredes amanheceram com mensagens feministas em pôsteres e faixas: "Justiça para todos", "A vergonha mudou de lado, mas e a justiça?".

Pessoas seguram cartazes em frente ao tribunal de Avignon, na França, em 19 de dezembro de 2024, com o dizeres: 'Natal na prisão, Páscoa na prisão' e 'Todas as mulheres do mundo apoiam você, obrigada, Gisèle' Imagem: Alexandre Dimou/ Reuters