Ao contrário do marido, Melania Trump defende direito ao aborto em livro

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump apoia o direito ao aborto na sua autobiografia que será publicada na terça-feira (8), segundo o The Guardian, uma posição inesperada sobre um tema quente nas eleições presidenciais em que o seu marido concorre.

"Por que alguém, além da própria mulher, deveria ter o poder de determinar o que ela faz com seu próprio corpo? O direito fundamental da mulher à liberdade individual, à sua própria vida, lhe concede a autoridade para interromper a gravidez se assim desejar", escreve Melania, segundo o jornal.