Para ir direto ao ponto, mas não tão direto assim, a resposta da pergunta no título é sim, mas depende. Essa não é a fase para focar no aumento de massa muscular, e nem mesmo de pensar em melhorar a performance em qualquer outra atividade física, mas é totalmente possível preservar o que foi ganho antes da gestação, especialmente quando falamos em músculos. Isso significa que, se você já praticava musculação com foco em massa muscular nos últimos tempos, não há motivos para se preocupar com grandes perdas; com a orientação correta, tudo indica que você se manterá "sarada" e com tônus muscular, com o charme da barriguinha de grávida. E se o ganho acontecer, ainda que de forma tímida, ótimo!

No entanto, se você é sedentária, nem pense em ficar sarada ou musculosa agora, combinado? Pense apenas em começar o exercício para seu bem-estar e fortalecimento. E saiba que se sua escolha for a musculação, está ótimo. A modalidade pode ser feita durante toda a gestação, apenas pegando mais leve no primeiro e no terceiro trimestre.

É importante lembrar que o ideal é que uma gestante ativa faça exercícios aeróbicos e anaeróbicos e, para a surpresa de muita gente, o treino de musculação não é apenas anaeróbico (para ganho de músculo) e pode se tornar aeróbico. "Se tiver um ritmo de troca de exercício e de descanso que mantenha a frequência cardíaca alta, às vezes a gestante nem percebe, mas está fazendo um treino aeróbico", explica Juliana Calheiros, especialista em treinos femininos, que atua com mulheres gestantes até pós-menopausa.

A especialista em movimento e responsável por estudos científicos com gestantes Cau Saad recorda que o corpo da mulher sofre diversas mudanças fisiológicas e anatômicas durante a gestação e que isso acaba interferindo na percepção que a gestante tem sobre sua imagem corporal. Você está gerando uma vida e essa vida precisa de nutrientes e um espaço adequado para se desenvolver, e esses recursos quem promove é você como mãe, através de hábitos saudáveis como dormir bem, se alimentar bem, treinar? Neste período o ideal é que se preocupe em realizar a manutenção da sua massa magra e administrar seu peso conforme orientações médicas. Aproveite", recomenda. Pode parecer clichê, mas as 40 semanas passam muito rápido e, depois, você conseguirá recuperar seu condicionamento voltando com constância aos treinos.

Gosta de pernas fortes? Tudo bem, é possível realizar manter os músculos através do fortalecimento dos inferiores, e esse é apenas um dos inúmeros benefícios da musculação, listados abaixo: